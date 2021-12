[포토]채현일 영등포구청장, 독거어르신 위한‘김장김치 나눔 전달식’참석

[서울시 자치구 포토 뉴스]성장현 용산구청장, 용산국제아트페스티벌 개막식 참석

[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 15일 오후 구청 별관 영등포구사회복지협의회에서 진행된 ‘독거어르신 사랑의 김장김치 나눔 전달식’에 참석했다.

이날 영등포구사회복지협의회는 교직원공제회에서 저소득 주민을 위해 기부한 김장김치 중 40박스를 지역 내 독거 어르신들에게 전달했다.

채현일 구청장은 “따스한 지역사회 위해 온정 베풀어주시는 모든 분들께 감사드리며, 나눔과 기부문화 확산에 힘써 더불어 잘 사는 탁 트인 영등포를 만들어가겠다”고 전했다.

성장현 용산구청장이 14일 용산아트홀 전시실에서 열린 제18회 용산국제아트페스티벌 초대전 및 정기전 개막식에 참석했다.

용산미술협회(회장 강에스더)가 주최, 용산구 후원으로 매년 개최되는 용산국제아트페스티벌은 지역 예술인들의 예술 활동을 지원하고 외국인 작가와 교류의 장을 조성하기 위해 열리는 문화 행사다.

올해로 18회째를 맞고 있는 이번 전시회는 14일 오후 5시 개막식을 최소화, 개최하고 일반에 작품을 선보였다.

전시된 작품은 특별전 초대작가 및 용산미술협회회원 작품 100여점이다. 주최처에서는 참가했으나 전시되지 못한 작품들을 도록에 모두 실어 추가로 감상할 수 있게 했다. 도록 배부는 선착순이다.

전시는 ▲특별 초대작가 전 ▲외국작가 전 ▲회원작가 전으로 구성했다.

이번 전시회에는 최근 서울의 삶을 주제로 다양한 인물들의 초상을 그리는 미국 작가 아론 코스로우(Aaron cossrow) 과일판매상(Fruit lady)을 비롯 외국작가의 작품 20여점도 만나볼 수 있다.

회원작가 전은 용산미술협회 회원의 작품이 걸렸다.

성장현 용산구청장은 “이번 전시는 특히 자연과 인간에 대한 작품들이 많이 보인다. 코로나19로 지치고 우울한 마음에 자그마한 위안이 될 수 있는 시간들이 되길 바란다.”이라며 “내년에는 예년보다 예산을 두 배로 늘려 주민은 물론 지역예술인들의 활동을 더 풍성하게 지원할 방침”이라고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr