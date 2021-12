홍남기 "강원 지사 선거 안 나간다"

15일 외신기자 간담회



"출마 여부 언급 자체가 맞지 않아…한눈 안 판다"

[세종=아시아경제 문채석 기자] 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 일각에서 제기된 강원도 지사 선거 출마설에 대해 "안 나간다"고 잘라 말했다. 홍 부총리가 공개 석상에서 지방선거 불출마 의사를 밝힌 것은 처음이다.

그는 이날 오후 정부서울청사에서 열린 외신기자 간담회에서 이같이 밝혔다.

홍 부총리는 지방선거 출마설이 있는데 출마할 의햐잉 있냐는 질문에 "안 나간다"며 "출마 여부를 말하는 것 자체가 맞지 않는다고 보고 언급을 잘 안 하려고 한다. 한눈 팔 생각 없다"고 단호하게 말했다.

그러면서 "코로나19 위기를 잘 극복했던 부총리로 기억되고 싶다"고 덧붙였다.

그간 관가와 정치권에서는 춘천 출신인 홍 부총리에 대해 강원지사에 출마할 것이라는 관측이 끊임없이 제기돼왔다.

최근 문재인 대통령이 홍 부총리에게 "코로나19 상황에서 경제의 성공을 위해 임기 마지막까지 흔들림 없이 역할을 다해달라"고 당부한 점이 홍 부총리가 결단을 내리는데 영향을 미쳤을 것이란 분석도 나온다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr