청암대학교 총학생회, 코로나19 예방을 위한 재학생 전원 마스크 1인 90매 지급

[순천=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 청암대학교 제49대 “채움” 총학생회(총학생회장 임하영)가 코로나19 예방을 위해 재학생 전원(2300여명)에게 KF-AD 마스크 1인당 90매를 지급했다고 15일 밝혔다.

이번 행사는 지난해에 이어진 코로나19 확산 상황에 학생들의 안전한 생활을 위해 한해 동안 제대로 된 행사도 치루지 못해 아쉬운 재학생들의 만족도 제고를 위해 마스크를 지급하게 된 것이다.

임하영 총학생회장은 “최근 변이 바이러스로 인해 확산세가 지속되고 있는 가운데 작은 정성이지만 학우분들의 감염증을 예방하는데 도움이 되길 바라며, 보다 철저한 개인위생과 방역관리 해주시기 바란다”고 소감을 밝혔다.

안경광학과 김재경 학회장은“코로나19로 어렵고 힘든 시기에 제49대 총학생회에서 큰 선물을 마련해 주셨다. 총학생회의 따뜻한 마음이 안경광학과 학우들에게 잘 전달되도록 하겠다”고 전했다.

한편 청암대학교는 올해 3주기 대학기본역량진단에서 ‘일반재정지원대학’으로 선정 됐고, 대학의 중장기발전계획에 따라 지속적인 교육환경 개선과 대학의 이미지 제고로 학생들의 만족도를 높이고 지역사회와 함께하는 대학을 만들고자 힘쓰고 있다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr