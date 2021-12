제주시 세화 해상서 조업 중 사라진 70대 해녀 긴급 구조

[제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자] 제주시 세화 해상에서 의식을 잃은 채 발견된 해녀를 제주해경에 의해 구조됐다.

15일 제주해양경찰서에 따르면 이날 오후 2시 28분께 제주시 구좌읍 세화포구에 조업 중인 70대 해녀가 사라졌다는 신고를 접수받았다.

인근 해역에서 경비 중이던 경비함정과 제주파출소 순찰팀, 구조대, 항공기, 성산파출소 연안구조정 등 구조세력을 긴급 출동, 2시 34분께 현장에 도착한 제주파출소 순찰팀은 세화포구 방파제 주변에 태왁은 보이나 해녀가 보이지 않는 것을 확인했다.

이에 제주해경은 각 구조세력을 이용해 세화포구 주변 해상을 수색하던 중 오후 3시 15분께 세화해수욕장 앞 500m 해상에서 의식을 잃은 채 떠 있는 해녀 1명을 발견하고 구조해 심폐소생술을 실시했으며 3시 47분께 인근에 대기 중이던 119구급차량에 인계했다.

한편 제주해경에서는 주변 목격자를 대상으로 정확한 사고 원인을 파악할 예정이다.

제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자 panax33@asiae.co.kr