아이에스동서 권혁운 회장, ‘2021년 주택건설의 날’ 금탑산업훈장 받아

사회적책임·주택산업발전·국민주거복지 향상 기여 인정



친환경 건설, 환경·에너지사업, 사회공헌·장학사업 이끌어

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 권혁운 아이에스동서 회장이 금탑산업훈장을 받았다.

건설·환경·제조 종합기업인 아이에스동서㈜는 15일 오후 3시 여의도 전경련회관 컨퍼런스센터 1층 그랜드볼룸에서 열린 ‘2021 주택건설의 날’ 기념행사에서 최고 영예인 금탑산업훈장을 수상했다고 밝혔다.

금탑산업훈장은 국가산업발전에 기여한 공적이 뚜렷한 기업인에게 주는 최고 등급 훈장이다.

권혁운 회장은 기업 설립 후 주택산업발전과 국민주거복지향상에 크게 기여했고, 기업 혁신 성장과 지역발전, 상생협력을 통해 기업의 사회적 책임을 다한 점이 높이 평가받았다.

대한주택건설협회, 한국주택협회, 주택도시보증공사가 공동개최하고 국토교통부가 후원하는 이 행사는 주택건설 분야에 기여한 유공자의 사기 증진과 자긍심을 높여주기 위해 정부가 포상을 진행해왔다.

행사에 노형욱 국토교통부장관, 박재홍 대한주택건설협회 회장, 김대철 한국주택협회 회장, 권형택 주택도시보증공사 사장이 참석했다.

2021년 주택건설의 날 수상자는 모두 55명이다. 올해는 아이에스동서 권혁운 회장(아이에스지주 대표이사)이 단독으로 최고 영예인 금탑산업훈장을 받았다. 은탑산업훈장은 3명, 산업포장 6명, 대통령표창 8명, 국무총리표창 10명, 국토부장관표창은 27명이 받았다.

권혁운 회장은 “큰 상을 받아 매우 기쁘다”며 “건설인으로 내가 사는 집을 짓는다는 생각이었다”고 말했다.

또 “현장에서 묵묵히 함께해준 임직원과 협력업체 관계자의 땀과 노력이 있었고 이 자리에서 그들에게 감사의 마음을 전하고 싶다”고 소감을 밝혔다.

권혁운 회장은 1987년 회사 설립 후 40여년간 전국에 초고층 주상복합·아파트·오피스텔·지식산업센터 등 다양한 건축과 토목공사로 품질과 기술력을 인정받았다.

초고층 주상복합 브랜드 ‘W’(더블유)와 주택 브랜드 ‘에일린의 뜰’은 품질관리와 기술력을 기반으로 시행과 시공, 분양, 유지관리까지 주택건설의 모든 과정을 분야별 전문가와 협업 진행돼 명품 건축물로 인정받고 있다.

최근 친환경 건설에서 리사이클링을 통한 환경사업, 에너지사업, 지역사회와 상생하기 위한 협력활동, 사회공헌과 함께 장학재단 활동을 하며 ESG 경영을 실천하고 있다.

권혁운 회장은 매년 사회복지공동모금회에 이웃돕기와 에너지나눔, 사랑의 집짓기 성금을 전달해왔으며, 문화·예체능·교육단체 기부 등 다양한 사회공헌활동을 통해 384억원 이상 나눔 활동을 해오고 있다.

또 2016년 140억원 규모의 개인 재산을 내 설립한 공익법인 문암장학문화재단은 다양한 장학사업과 인재육성지원사업, 교육환경개선사업, 학대피해 아동지원사업 등 사회적 약자와 소외계층을 위한 지원사업을 펼치고 있다.

권 회장은 지난 1월 17년 만에 기업인 출신으로 대한민국농구협회 회장에 당선됐다. 취임 후 필리핀 클라크에서 치러진 아시아컵 남자농구대회에 국가대표팀과 2020도쿄올림픽에 여자농구팀을 전세기편으로 보내 화제를 일으켰다.

선수단의 건강과 안전, 경기력 향상을 위해 전세기를 띄우는 과감한 결정을 내려 스포츠를 통한 국위 선양과 한국 농구의 재건을 위해 힘 쏟고 있다는 평이다.

권 회장은 사회적 책임과 경영품질 추진 활동으로 기업과 사회에 기여한 경영자에게 주는 사회적책임경영품질원의 최고경영자 대상부문에서 부총리 겸 기획재정부 장관상을 받았다.

또 아이에스동서는 지난 11월 기업의 사회적책임 활동과 지속가능경영 및 혁신성장 경영활동의 성과를 인정받아 ESG경영대상에서 부총리 겸 기획재정부 장관상을 받았다.

