광주시 '명장·일자리우수기업' 인증서 수여

광주 명장에 신지호·김범안씨 선정

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시는 15일 2021년 광주 명장 2명과 광주형일자리 인증기업 3곳, 일자리우수 인증기업 11곳에 대해 인증서를 수여했다고 밝혔다.

올해 광주 명장에는 금형분야 신지호 씨와 제과·제빵분야 김범안 씨가 선정됐다.

광주 명장은 동일 분야·직종 15년 이상 종사, 광주 내 주민등록 기간 3년 이상, 시 소재 사업장에 3년 이상 종사하고 관련 기술력을 바탕으로 지역 숙련기술 발전 및 숙련기술자의 지위 향상에 크게 공헌했다고 인정되는 사람이다.

선정된 명장에게는 명장을 인증하는 인증서, 현판과 함께 기술장려금 1000만 원을 5년간 분할 지급한다.

광주형일자리 기업 인증은 적정임금, 적정근로시간, 노사책임경영, 원·하청관계 개선의 4대 지표 중 인증평가에서 2개 이상 지표에서 70점 이상을 획득한 기업을 발굴·육성하는 시책이다.

이번 공모에는 총 6곳이 참여해 1차 적격성 심사와 2차 서류심사 및 현장심사를 거친 후 광주형일자리 인증기업 선정심사위원회에서 ㈜호남샤니, ㈜와이에스피, ㈜대웅에스엔티 등 최종 3곳을 선정했다.

광주형일자리 인증기업 3곳에는 각각 3000만원의 인증지원금이 지원되며, 이 인증지원금은 노사가 함께 상생하는 프로그램 운영과 근로자의 능력개발, 복지증진 등을 위해 활용된다.

특히 이날 수여식에는 광주형일자리 인증기업 노사대표가 함께 참여해 일하기 좋고 기업하기 좋은 노사상생형 광주형일자리에 의미를 더했다.

일자리우수기업은 ㈜나눔세상, 21세기메디칼㈜, ㈜유투, ㈜옳은, ㈜지용금속, ㈜제이투원, 농업회사법인㈜다원, ㈜디투리소스, 인트플로우(주), ㈜케이테크, ㈜케이테크코리아 등 11곳이 선정됐다.

이 기업들은 최근 1년간 고용증가율, 최근 2년간 고용유지율, 정규직 비율, 청년층 채용실적 등을 평가해 선정했다.

광주시는 인증기업에 인증서와 인증현판을 교부하고 ▲경영안정자금한도 증액(5억원) 및 추가 이차보전 ▲신용보증재단 보증료 및 무역보험보증료 할인 확대 ▲수출진흥자금 우선지원 ▲구조고도화자금 추가지원 등 총 14종의 행·재정적 혜택을 제공한다.

이용섭 시장은 “계속되는 코로나19의 엄중한 상황에도 불구하고 고용창출에 힘써 주시고, 광주형일자리 사업의 핵심가치인 노사상생의 4대 원칙을 현장에서 적극 실천해 주셔서 감사드린다”며 “산업발전을 이끌고 있는 명장, 광주형일자리기업, 일자리우수기업들의 혁신적인 노력이 지역사회 전반에 확산될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr