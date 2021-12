나주시 “코로나 상생 국민지원금 31일까지 사용하세요”

[나주=아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 전남 나주시(시장 강인규)는 지난 9월부터 10월말까지 신청·지급한 ‘코로나 상생 국민지원금’ 사용이 오는 31일까지 가능하다고 15일 밝혔다.

코로나 상생 국민지원금은 정부 방침에 따라 올해 6월 건강보험료 기준 가구별 합산액이 하위 80%+@인 가구(맞벌이·1인가구 특례기준 적용)에 1인당 25만원을 신용·체크카드 충전, 지역 상품권(지류·앱)으로 지급했다.

신용·체크카드, 상품권 앱(App) 지원금 수령자는 사용 만기일인 오는 31일까지 미사용 시 잔액이 환수 된다.

지급 대상 인구 10만6652명 중 약 99%인 10만5671명이 총 264억원 규모 지원금을 수령했다.

이 중 신용·체크카드 수령은 전체 53.3%인 5만6345명, 지역 상품권은 46.7%인 4만936명으로 집계됐다.

지원금 사용처는 국민지원금 사용처 누리집 또는 나주시청 누리집을 통해 확인할 수 있다.

시 관계자는 “단계적 일상 회복에도 불구 코로나 재확산에 따라 어려움을 겪는 민생경제 활성화를 위해 지류 상품권을 포함한 상생국민지원금을 올 연말까지 사용해주길 바란다”고 말했다.

나주=아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자 bong2910@asiae.co.kr