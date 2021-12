[인사] 해양경찰청

◇치안정감 승진 내정 ▶해양경찰청 차장 서승진 ◇치안감 승진 내정 ▶해양경찰청 수사국장 김성종 ▶동해지방해경청장(내년 2월 예정) 강성기 ◇치안감 전보 내정 ▶해양경찰청 기획조정관 김용진 ▶해양경찰청 경비국장 이명준 ▶서해지방해경청장 김종욱 ▶남해지방해경청장 윤성현

