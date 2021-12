[아시아경제 이춘희 기자] 윤성태 휴온스글로벌 휴온스글로벌 084110 | 코스닥 증권정보 현재가 41,650 전일대비 1,200 등락률 +2.97% 거래량 133,827 전일가 40,450 2021.12.15 15:10 장중(20분지연) 관련기사 휴온스글로벌, 3Q 매출 1454억·영업익 191억[르포]"K바이오 원더풀" 밀라노서 VR 안경 쓰니 삼바 송도공장이 한눈에휴메딕스, 코로나19 백신 생산 설비 구축 정부 지원 대상 선정 close 부회장이 한국제약바이오협회 차기 이사장에 선임됐다.

제약바이오협회는 14일 오후 서울 송파구 한미타워빌딩에서 제11차 이사장단 회의를 열고 윤 부회장을 2년 임기의 제15대 이사장으로 선임했다고 15일 밝혔다.

윤 부회장은 1992년 선친이 운영하던 광명약품공업(휴온스의 전신)에 합류해 경영 수업과 함께 제약업계에 첫 발을 내딛었다. 이후 1997년 광명약품 대표, 2003년 휴온스 대표 등을 역임하고 2016년부터 현재까지 10여개 자회사를 둔 휴온스 그룹의 지주사인 휴온스글로벌 부회장을 맡고 있다. 윤 부회장은 2003년 휴온스로의 사명 변경 등 기업 체질 혁신과 함께 사업 다각화, 적극적인 인수합병(M&A) 등을 바탕으로 휴온스 그룹의 토탈 헬스케어 그룹 도약을 주도하고 있다.

