[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 호남대학교 AI융합인재양성사업단(단장 정영기)은 지난 13일 빛그린산단 내 그린카진흥원 선도기술지원센터를 방문해 PRE인턴십 현장실습 프로그램을 진행했다고 15일 밝혔다.

이날 현장실습에서 황보승 교수(미래자동차공학부)와 AI융합대학 재학생 30여명은 지난 1일 개소한 빛그린산단 그린카진흥원 선도기술지원센터를 방문해 친환경차 개발 실무현장을 체험하고 약 180여 종의 시험·인증·평가 시설을 견학하는 시간을 가졌다.

참여 학생들은 "전기차와 엔진 등 첨단 개발 시설을 실무현장에서 직접 확인할 수 있어 유익했다"며 PRE인턴십 프로그램에 대한 높은 만족도를 나타냈다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr