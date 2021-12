최태원 회장 '헌혈' 제안에…SKT, 헌혈 릴레이 동참

15일 SKT타워서 진행

[아시아경제 차민영 기자] 코로나19 장기화로 혈액 수급난을 극복하기 위해 SK텔레콤이 헌혈 릴레이 캠페인에 동참한다.

SK텔레콤은 15일 서울 을지로 SKT타워에서 단체헌혈 행사를 열고 임직원들이 헌혈에 참여했다고 밝혔다.

이번 헌혈 행사는 국내 혈액 부족을 우려한 최태원 회장의 제안으로 시작된 SK그룹 헌혈 프로그램 일환이다. SK그룹은 지난 13일 대한적십자사와 업무협약을 맺고 관계사 구성원, 협력사, 사회적 기업, 일반 시민들까지 참여하는 대규모 헌혈 캠페인 ‘생명 나눔 온(溫)택트’를 시작했다.

SK그룹은 서린사옥과 SKT타워를 시작으로 내년 1분기까지 전국 관계사 각 사업장으로 헌혈 릴레이를 이어갈 방침이다.

SK텔레콤은 자체 개발한 모바일 헌혈 애플리케이션(앱) ‘레드커넥트’를 대한적십자사에 기부하는 한편, 전국 주요 사옥과 SK스퀘어, 자회사 등 ICT패밀리 기업까지 헌혈 캠페인에 동참할 계획이다.

한편, SK텔레콤은 긴급 수혈 환자를 위한 ‘모바일 헌혈’ 서비스를 2007년 시작했으며 2011년 앱으로 헌혈 예약을 할 수 있는 ‘스마트 헌혈’ 서비스를 출시했다. 2019년에는 세계 최초로 헌혈자의 건강관리를 지원하는 ‘레드커넥트’를 출시하는 등 ICT를 활용한 헌혈 서비스를 개발, 선보이고 있다.

박용주 SK텔레콤 ESG담당은 “헌혈 캠페인을 통해 ICT가 사회적 안전망 역할을 할 수 있도록 지원하고 사회적 가치를 높일 수 있는 다양한 활동들을 통해 ESG 경영을 꾸준히 실천해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr