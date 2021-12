신협, '아시아 신협 리더십 프로그램' 성황리 개최

[아시아경제 이광호 기자]신협중앙회는 제5회 아시아 신협 리더십 프로그램(ACL)을 성황리에 개최했다고 15일 밝혔다.

2017년부터 매년 실시하고 있는 ACL은 아시아 신협운동의 발전 및 성공적인 운영 시스템 구축을 목표로 한다. 한국신협을 주축으로 국제협동조합 간 협동을 통해 신협운동의 3대 정신인 자조·자립·협동을 실천하고, 업무·의견 공유 등을 나누는 장이다.

올해는 코로나19의 영향이 지속돼 지난해와 동일한 비대면 방식의 화상회의로 지난 6∼8일, 13∼14일까지 총 5일에 걸쳐 개최됐다. 네팔, 대만, 라오스, 몽골, 방글라데시, 스리랑카, 인도네시아, 파푸아뉴기니, 필리핀, 태국 등 지난해보다 다양한 국가의 신협 관계자 18명을 초청했다. 한국신협의 역사와 발전과정, 도전과제, 검사감독과 예금자 보호 제도, 전산 시스템 등 다양한 분야에 걸친 강연 및 토론을 진행했다. 일방적인 강연의 틀에서 벗어나 양방향의 소통을 추구해 생산적인 결과물을 만들어 냈다.

특히 모범 신협 사례로 선정된 부산시중앙신협을 가상 현장 방문하고, 우수 마케팅 사례 탐구, 조합원과 함께 성장하는 지속가능한 발전 목표 달성 전략 등을 공유하며 대면 현장 못지 않은 적극적인 질의와 관심을 이끌어냈다.

김윤식 신협중앙회장은 "한국신협은 이번 ACL프로그램을 통해 어려운 상황 속에서도 지속적인 교육 활동으로 국제사회에서 한국신협의 역할을 충실히 수행하고 있다"며 "앞으로도 한국신협은 아시아 신협의 회복과 발전을 위해 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr