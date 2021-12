"매년 실손보험료 13%씩 올려도 10년 뒤 누적적자 113조"

보험硏, 실손보험 장례 추이

[아시아경제 오현길 기자] 실손의료보험의 보험료를 매년 13%씩 올려도, 앞으로 10년간 누적적자가 113조원에 달할 것이라는 전망이 나왔다. 막대한 적자로 인해 보험사 대량 파산과 같은 위기를 초래할 수 있다고 경고했다.

15일 보험연구원에 따르면 2017년부터 지난해까지 최근 4년간 연평균 실손보험료 증가율은 13.4%였지만, 보험금 증가율은 16.0%에 달했다.

이러한 추세가 2031년까지 유지될 경우 실손보험 누적 적자는 112조3000억원에 달할 것으로 예상된다. 2022년에는 3조9000억원으로 늘어나며, 5년 후인 2026년에 8조9000억원으로, 2031년에는 22조9000억원에 이르게 된다.

같은 기간 손해율도 2022년에 135.3%로 오르고, 2026년에 148.4%에 이어 2031년에는 166.4%까지 치솟을 것이란 전망이다.

연구원은 "손익분기점이라고 할 수 있는 위험손해율 100%를 달성하기 위해서는 이 기간 동안 위험보험료를 매년 19.3%씩 인상해야 한다"고 제안했다.

그러면서 "만약 보험료를 올리지 못할 경우에는 손보업계에서만 실손보험의 손실이 2025년 6조2000억원이 발생하면서 손해보험사들이 당기순손실로 전환될 것"이라며 "실손보험의 위기가 보험업 전체의 지속가능성 위기로 전염될 것"이라고 강조했다.

연구원은 "보험사의 당기순손실로 이어지는 등 경영 위기가 가속화될 경우 보험사 대량 파산이라는 초유의 사태가 발생할 가능성도 배제할 수 없다"면서 "선의의 보험계약자에 대한 피해와 예금보험기금의 손실 등 커다란 사회적 비용까지도 발생시킬 것으로 우려된다"고 덧붙였다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr