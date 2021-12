[클릭e종목]"LG, 계열분리에 따른 불확실성 해소"

[아시아경제 송화정 기자]NH투자증권은 15일 LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 80,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 86,900 2021.12.15 08:33 장시작전(20분지연) 관련기사 [특징주]LG, 구본준 회장 지분 정리에 약세中, 공급망 협력 제안…기로에 놓인 정부54년간 1만4000쌍 무료 예식 지원한 백낙삼씨 등 3명 LG의인상 close 에 대해 LX와의 계열분리 마무리로 주가 저평가가 해소될 것으로 보고 투자의견 '매수'와 목표주가 16만4000원을 유지했다.

전일 장 시작 전 구본준 LX홀딩스 LX홀딩스 383800 | 코스피 증권정보 현재가 10,100 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 10,150 2021.12.15 08:33 장시작전(20분지연) 관련기사 LG 구광모·LX 구본준 지분정리 마무리…계열분리 본격 착수[특징주]LG, 구본준 회장 지분 정리에 약세구본준 회장, ㈜LG 지분 매각… LX 계열분리 본격 착수 close 회장은 LG 보유 지분 7.7% 중 4.2%인 657만주를 시간외매매(블록딜)로 처분하고 1.5%인 236만주를 3개 재단(LG연암문화재단, LG생록재단, LG복지재단)에 기부했다. 구 회장의 LG 지분은 2%(자녀 지분 합계시 2.9%)로 감소해 계열분리 최종 조건인 동일인 지분 보유 3% 미만을 충족하게 됐다. LX홀딩스에 대해서도 구 회장이 구광모 LG 회장 외 8인 지분 32.3%(2465만주, 약 2500억원)를 취득해 지분이 40.0%(최대주주 및 특수관계인 45.9%)로 확대됐다. 이에 따라 공정거래위원회 심의를 거쳐 내년 상반기 중 LG와 LX 계열 분리가 종료될 것으로 예상된다.

김동양 NH투자증권 연구원은 "4월 LG-LX 인적 분할 이후 주식교환 지연에 따른 불확실성 등이 주가 약세의 배경으로 작용했으나 이번 주식교환으로 계열분리 불확실성이 해소됐다"면서 "계열분리 마무리에 따라 LG는 기업형 벤처캐피털(CVC) 설립 및 순현금 1조7000억원을 활용한 ESG(환경·사회·지배구조), 바이오·디지털 헬스케어, 딥테크 등 신성장 포트폴리오 강화가 본격화될 것으로 기대된다"고 분석했다.

배당 수입도 확대될 것으로 예상된다. 김 연구원은 "자회사 S&I코퍼레이션의 사업 자회사 지분 일부 처분, 손자회사 LG에너지솔루션 상장 등으로 배당 수입이 확대될 것으로 예상된다"면서 "LG의 현 주가는 순자산가치(NAV) 대비 69% 할인, 배당수익률 3.4%로 밸류에이션 메리트도 충분하다"고 말했다.

