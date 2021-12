이수정 "윤석열, 결혼한 지 8년된 아내 과거 수십년을 알 수 있나"

김건희, 이력서에 허위경력·가짜 수상기록 의혹 제기돼

이수정 "불법 행위가 있다면 조사가 필요"

[아시아경제 박현주 기자] 이수정 국민의힘 중앙선대위 공동선거대책위원장은 윤석열 대선후보 부인인 김건희 씨의 허위경력 의혹에 대해 "불법 행위가 있다면 조사가 필요하다"고 말했다.

앞서 14일 오전 YTN은 김씨가 지난 2007년 수원여대에 제출한 교수 초빙 지원서에 허위경력과 가짜 수상기록이 기재됐다는 의혹을 제기했다.

김씨는 YTN과의 인터뷰에서 허위 경력에 대해 "믿거나 말거나 기억이 나지 않는다. 정확한 경위를 확인하고 있다"며 "근무 기간을 잘못 기재하는 착오가 있을 순 있지만, 재직 증명서를 위조한 건 아니다"라고 답변했다. 수상 이력에 대해서는 "돋보이려고 한 욕심이었다. 그것도 죄라면 죄"라며 가짜 수상 경력을 인정했다.

이와 관련해 이 위원장은 이날 대구 수성구 범어동 국민의힘 대구시당에서 열린 기자간담회에서 "수사를 통해 유죄가 나오면 책임져야 된다고 생각한다"면서 이같이 밝혔다.

이 위원장은 이어 "우리가 뽑을 수 있는 제일 높은 선출직이 대통령인데, 그 부인이 유감스럽게도 평범한 인생을 살아오지 못했다면 불법 행위는 수사해야 된다"고 밝혔다.

다만 이와 관련해 윤 후보의 책임에 대해선 "한 가지 좀 안타까운 부분은 결혼한 지 8년 밖에 안된 남편이 아내의 과거 수십년을 알 수 있는 가능성이 있겠는가. 그런 것까지 우리가 따져 묻는 세상이 돼야 하는지는 잘 모르겠다"고 했다.

자신의 영입 과정에서 불거진 이준석 국민의힘 대표와의 갈등에 대해서는 "세상을 보는 관점에 약간의 차이가 있을 수 있다. 성별도 다르고 연령도 다르고 인생 경험도 달랐다. 갈등이 아닌 차이"라며 일축했다.

