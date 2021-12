함양군, ‘제야의 종’ 타종행사·새해 해맞이 행사 전면취소

신규 확진자 급증…군민 안전 우선



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군은 ‘제야의 종’ 타종행사 및 2022년 새해 첫날 개최 예정이었던 백암산 새해 해맞이 행사 등을 전면 취소한다고 15일 밝혔다.

최근 코로나19 신규 확진자 급증과 새로운 변이바이러스 오미크론 발생에 따른 군민의 건강과 안전을 위해 전면 취소를 결정한 것이다.

매년 함양라이온스클럽 주관으로 개최해온 백암산 해맞이 행사는 기원제, 떡국 시식 등으로 진행했으나 지난해에 이어 올해도 코로나19 확산 방지를 위해 이런 결정을 내렸다.

서춘수 함양군수는 “최근 코로나19 확진자 급증으로 행사, 교육 등을 전면 취소 또는 연기함에 따라 감염병 확산 우려가 큰 백암산 해맞이 행사를 개최하지 않기로 했다”며 “연말연시를 맞아 모임이나 행사를 최소화하고, 다중이용시설 방문 자제와 겨울철 환기 생활화, 마스크 쓰기, 거리두기 등 방역수칙 준수에 적극 협조해 달라”고 당부했다.

