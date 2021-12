홍준표 "결혼 전 일 모두 납득되면 '이재명 전과 4범' 모두 용서해야"

이준석 "결혼 전 일에 대해서 후보에게 책임을 묻는 것은 과하다"

홍준표 "공직 전 이재명의 모든 행동은 무효인가? 납득 안 되는 핑계만 만연한 세상"

[아시아경제 김소영 기자] 홍준표 국민의힘 의원이 윤석열 대선 후보 배우자 김건희씨를 둘러싼 논란이 거세지는 데 대해 "한 여성이 대선판을 흔들고 있다. 안타까운 일"이라고 밝혔다.

홍 의원은 14일 청년의꿈 플랫폼의 '청문홍답(청년의 고민에 홍준표가 답하다)' 코너에서 '김씨가 영부인 감이라 생각하느냐'는 한 질문에 이같이 답했다.

다만 "대부분 거론되는 사안들이 후보자와 배우자가 결혼하기 전에 한참 전에 있었던 일로 보이기 때문에 그걸 감안해서 바라보면 될 것 같다"는 이준석 대표와의 시각에는 차이가 있음을 분명히 했다.

이 대표는 이날 MBC라디오 '김종배의 시선집중'에 출연해 "후보가 공직자로서 부인의 그런 처신에 대해서 결혼 이후에도 제지하지 못했다거나 이랬을 때는 다소 비난의 가능성이 있겠지만, 그 전의 일에 대해서 후보에게 책임을 묻는 것은 과하다 이런 생각이 든다"고 밝혔다.

그러면서 "이재명 후보 같은 경우에는 본인의 과오로 해서 전과가 4개 정도 있는 후보"라며 "그렇다고 저희가 그 부분에 대해서 사과하라고 매일 종용하진 않는다"고 말했다.

이에 홍 의원은 "만약 결혼 전의 일이라고 모두 납득 된다면 공직 전에 있었던 이재명의 전과 4범은 모두 용서해야 한다. 납득 안 되는 핑계만 만연한 세상"이라고 꼬집었다. 이 대표의 발언을 비판하는 한 회원의 글에도 "공직 전 이재명의 모든 행동은 무효인가?"라는 답글을 달았다.

앞서 김씨는 이날 YTN 인터뷰에서 과거 교수 임용 지원서에 허위 경력을 기재했다는 의혹에 대해 "돋보이려고 한 욕심이었다"며 "그것도 죄라면 죄"라고 했다. 그는 "수상 경력을 학교 진학을 위해 쓴 것도 아닌데 무슨 문제냐"며 "자신은 공무원, 공인도 아니고 당시엔 윤석열 후보와 결혼한 상태도 아니었는데 이렇게까지 검증을 받아야 하느냐"고 반문하기도 했다.

김소영 기자 sozero815@asiae.co.kr