글로벌 수소차 시장 연평균 57% 성장 전망…현대차가 주도

올해 10월까지 누적 1위는 현대차…시장점유율 54%

[아시아경제 이창환 기자] 올해 세계 수소차 시장 점유율 1위인 현대자동차가 향후 10년 이상 업계를 주도하는 가운데 세계 수소차 시장은 2030년까지 연평균 57% 이상 급성장할 것이란 전망이 나왔다.

14일 자동차 시장조사업체 마크라인즈 등에 따르면 올해 2만대 수준인 세계 수소차 시장 규모는 2030년 86만6000대까지 연평균 57.2% 증가할 전망이다. 이들은 지금까지 수소차 시장이 수소 생산과 충전 인프라 확보가 어려워 성장이 더뎠는데 내년부터 이 문제가 크게 개선될 것으로 예상했다.

수소 생산의 경우 유럽과 미국 등에서 준비하고 있는 대규모 그린수소 프로젝트가 해결할 전망이다. 유럽연합(EU) 집행위원회는 수전해 설비를 확대해 2030년까지 연 1000만t의 청정수소를 생산한다는 계획 등을 담은 ‘EU 수소전략’을 발표했다. 충전소 역시 증가한다. 미국은 최근 통과된 인프라 부양안에 25억달러의 예산이 수소충전소 설치에 사용할 수 있도록 배정했다. 중국의 시노펙은 2025년까지 1000개의 수소차 충전소를 설치한다고 발표했다.

이에 따라 현재 한국과 일본이 주도하고 있는 수소차 시장에 속속 각국이 속속 합세하는 추세다. 올해 기준 세계 수소차 판매 1위는 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 211,500 전일대비 2,500 등락률 +1.20% 거래량 401,328 전일가 209,000 2021.12.14 14:36 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"현대차, 4분기 생산회복 지연에도 양호한 실적 기대"돌아선 외국인에…코스피 3000선 겨우 지켜사들이는 外人·기관, 팔아치우는 개인…코스피 3018선 close 다. SNE리서치에 따르면 올들어 10월까지 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 211,500 전일대비 2,500 등락률 +1.20% 거래량 401,328 전일가 209,000 2021.12.14 14:36 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"현대차, 4분기 생산회복 지연에도 양호한 실적 기대"돌아선 외국인에…코스피 3000선 겨우 지켜사들이는 外人·기관, 팔아치우는 개인…코스피 3018선 close 는 전세계에서 7900대의 수소차를 판매해 54.0%의 시장점유율로 1위를 기록했다. 같은 기간 도요타는 5500대를 판매해 37.5%의 시장점유율로 2위였다.

올해까지는 이 두 업체가 의미 있게 수소차를 판매하는 유이(有二)한 회사였다. 그러나 내년부터는 중국의 제일자동차그룹(FAW), 상해기차, 유럽의 스텔란티스, 르노 등이 수소차 시장에 본격적으로 진입할 예정이다. 특히 2024년부터 시작될 미국 캘리포니아의 클린트럭 의무화제도가 뉴욕, 뉴저지 등 여타 주들로 확산되고 있어 수소차 확산의 촉매제가 될 것이라는 관측이다.

각국이 수소차 시장에 속속 뛰어들고 있지만 한국의 주도권은 상당 기간 이어질 전망이다. 마크라인즈에 따르면 국내 수소차 판매는 2020년 5000대에서 2030년 18만대로 연평균 41% 증가할 것으로 내다봤다. 작년 기준 한국의 세계 수소차 시장 내의 비중은 61%에 달했으며 2030년에도 이 비중은 21%로 중국, 일본과 함께 세계에서 가장 높은 수준을 유지할 것으로 예상된다. 국내에서 수소차를 제조하는 회사는 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 211,500 전일대비 2,500 등락률 +1.20% 거래량 401,328 전일가 209,000 2021.12.14 14:36 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"현대차, 4분기 생산회복 지연에도 양호한 실적 기대"돌아선 외국인에…코스피 3000선 겨우 지켜사들이는 外人·기관, 팔아치우는 개인…코스피 3018선 close 가 유일한 만큼 대부분의 물량은 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 211,500 전일대비 2,500 등락률 +1.20% 거래량 401,328 전일가 209,000 2021.12.14 14:36 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"현대차, 4분기 생산회복 지연에도 양호한 실적 기대"돌아선 외국인에…코스피 3000선 겨우 지켜사들이는 外人·기관, 팔아치우는 개인…코스피 3018선 close 가 담당할 것으로 보인다. 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 211,500 전일대비 2,500 등락률 +1.20% 거래량 401,328 전일가 209,000 2021.12.14 14:36 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"현대차, 4분기 생산회복 지연에도 양호한 실적 기대"돌아선 외국인에…코스피 3000선 겨우 지켜사들이는 外人·기관, 팔아치우는 개인…코스피 3018선 close 는 2022년 연 4만대, 2025년 연 13만대, 2030년 연 50만대의 수소차 생산 체제를 구축할 계획이다. 이는 세계 수소차 판매량의 절반 이상이다.

한병화 유진투자증권 연구원은 "수소차는 탄소중립과 제조업 고용유지 등에 핵심 산업이 될 것"이라며 "세계 수소차 시장은 정부가 적극적으로 나서고 있는 한국과 일본, 중국을 중심으로 확대될 것"이라고 설명했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr