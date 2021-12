내년 '농번기 구인난 개선사업' 신설…지자체 제안→정부 승인

2022년 지역·산업 맞춤형 일자리창출 지원사업 공모



[세종=아시아경제 문채석 기자] 정부가 내년부터 지방자치단체와의 컨소시엄 일자리 창출 사업인 '농번기 구인난 개선사업'을 신설해 추진하기로 했다고 14일 밝혔다.

고용노동부는 이런 내용의 '2022년 지역·산업 맞춤형 일자리창출 지원사업' 공모를 했다고 밝혔다. 2006년부터 시행 중인 이 사업은 자치단체가 지역 특성에 맞는 일자리 사업을 발굴해 재안하면 고용부가 지원하는 공모사업이다. 내년엔 예산 1000억원을 투입한다. 자치단체가 설계하되 재정자주도에 따라 10~30%의 지방비를 부담하는 구조다.

내년엔 정책 지원이 필요한 분야는 따로 '사업모델'을 마련해 '지역-산업 연계 특화사업'을 우선 지원하기로 했다. 특히 '농번기 구인난 개선사업'을 통해 농촌 구인난 해소에 나선다. 광역-기초 자치단체 컨소시엄을 구성해 도시-농촌 간 연계 사업으로 실시하는 방식이다. 자치단체의 사업 성과를 평가한 뒤 다음 년도 사업 선정에 반영하는 구조다.

이외에 ▲조선업 등 국가기간산업 맞춤형 내일채움공제 사업 ▲기업 고용·경영지원 사업 ▲지역별 혁신선도 사업 발굴 등을 내년에 중점 추진할 계획이다. 또 ▲광역 자치단체 간 초광역단위 사업 ▲비수도권 청년·여성 대상 일자리사업 ▲저탄소·디지털 노동전환 일자리 사업을 추진할 경우 우선 지원한다.

김영중 고용부 고용정책실장은 "내년도 사업은 정책 지원이 필요한 지역과 산업에 초점을 맞춰 다양한 특화 사업을 확대하는 데 중점을 뒀다"며 "이번 사업 개편이 그간 누적된 지역일자리 문제 해결에 큰 도움이 될 수 있도록 자치단체는 적극적인 관심과 노력을 기울여주기 바란다"고 강조했다.

