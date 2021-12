양경수 민주노총 위원장이 14일 서울 중구 민주노총에서 기자간담회를 열고 20대 대선에 임하는 민주노총의 입장과 계획을 설명하고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.