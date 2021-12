크라운, 온라인 전용 '시크릿 파티팩' 과자세트' 출시

[아시아경제 이승진 기자] 크라운제과는 애니메이션 '시크릿쥬쥬 별의여신'을 테마로 한 크리스마스 한정판 과자세트 '시크릿 파티팩'을 출시한다고 14일 밝혔다.

분홍색 핸드백 모양의 '시크릿 파티팩’은 죠리퐁, 마이쮸, 참크래커 등 어린이들이 좋아하는 인기 제품 7가지를 담았다. 여기에 시크릿쥬쥬 주인공들이 사용하는 '오로라 쥬얼리봉' 미니어쳐와 크라운 인기과자 모양의 스티커도 함께 구성했다.

포장 겉면에 그려져 있는 마트 진열대에 과자 스티커를 붙여 마트도 꾸밀 수 있다. 놀이를 즐기며 창의력과 성장근육 발달에 도움을 줄 수 있도록 아동발달 전문가의 자문을 거쳤다.

'시크릿 파티팩'은 온라인 전용 상품으로 G마켓과 옥션에서 구입할 수 있다.

크라운제과 관계자는 “풍성하고 즐거운 크리스마스를 보낼 수 있도록 가성비와 가심비를 높인 제품"이라며 "아이들에게 더욱 특별한 행복을 전하길 바란다”고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr