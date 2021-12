SK세븐모바일, 전국 GS25서 알뜰폰 무약정 유심 판매

[아시아경제 구은모 기자] SK텔링크의 알뜰폰 브랜드 'SK 세븐모바일'이 GS25 편의점에서 알뜰폰 유심 판매를 시작한다고 14일 밝혔다.

부가세 포함 월 3300원의 롱텀에볼루션(LTE) 유심 요금제부터 월 3만3990원에 음성·문자·데이터를 무제한으로 이용 가능한 데이터 무제한 요금제까지 자유롭게 선택해 가입할 수 있다.

유심카드를 구입하고 온라인몰이나 개통센터를 통해 가입하면 쓰던 휴대폰과 번호 그대로 이용할 수 있다. 온라인으로 직접 요금제를 선택하고 세부 사항을 설정하는 ‘셀프 개통’도 가능하다.

KB국민카드, 우리카드, 롯데카드 등의 제휴 카드로 통신비 자동이체 시 추가로 매월 최대 2만2000원의 청구 할인을 받을 수 있다.

이번 입점을 기념해 연말까지 GS25 편의점에서 구입한 유심으로 SK 세븐모바일에 가입한 고객 전원에게 요금제에 따라 최대 3만원의 GS25 모바일 상품권을 지급하는 프로모션을 진행한다.

김광주 SK텔링크 알뜰폰(MVNO)사업담당은 “퀵커머스 시대 통신 고객들이 요구하는 알뜰폰 서비스의 접근성과 가입 편의성을 높이기 위해 유통 혁신을 지속하겠다”고 말했다.

