캐롯손보, 퍼마일자동차보험 누적가입 40만건 돌파

[아시아경제 오현길 기자] 디지털 손해보험사 캐롯손해보험은 퍼마일자동차보험 누적 가입 건수가 40만건을 넘어섰다고 14일 밝혔다.

작년 2월 출시한 퍼마일자동차보험은 올 1월 가입건수 10만건을 넘은 이후 지속적인 가입 증가세를 보이고 있다. 주행거리에 기반해 매월 탄 만큼만 후불로 결제하는 납부 시스템과 신속한 사고 접수 등 IT 기반 서비스가 특징이다.

SK텔레콤과 현대자동차 등 주요 주주사와 적극적인 제휴를 통한 신규 고객 발굴도 성장에 중요한 요인으로 꼽힌다.

캐롯손보는 자체 안전운전 스코어링 시스템을 개발하고, 안전운전 리워드 프로그램 '퍼마일프리멤버스'를 선보였다. 또 한국도로공사와 기술제휴로 대형 사고율이 높은 화물차 안전운전을 위한 프로그램도 준비하고 있다.

캐롯 관계자는 "출시 2년도 되지 않아 40만대라는 누적 가입 건수를 기록한 만큼 긍정적인 평가를 받고 있어 지속적으로 성장할 것으로 기대한다"며 "테크와 보험이 결합한 새로운 서비스를 지속 선보이겠다"고 밝혔다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr