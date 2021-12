18세 이상 3차 접종 사전예약 첫날 163만1396명 신청

[아시아경제 류태민 기자] 코로나19 백신 기본접종을 완료한 지 3개월이 지난 18세 이상 성인층의 3차접종 사전예약이 13일 시작된 가운데 이날 오후 5시 기준 163만1000여 명이 신청한 것으로 집계됐다.

코로나19 예방접종대응추진단은 “오후 5시를 기준으로 2차 접종일로부터 90일이 지난 18∼59세 성인 중 163만1396명이 3차 접종을 예약했다”라고 말했다.

정부는 지난 10일 백신 3차 접종간격을 3개월로 일괄 단축키로 했다. 그간 60세 이상 고령층과 감염취약시설 입소자 등 고위험군은 접종 완료 후 4개월, 일반 18∼59세 성인은 5개월 이후로 권고했는데 이를 각각 1~2개월씩 앞당긴 것이다.

다만 급성 백혈병 환자와 장기 이식환자, HIV(인간 면역결핍 바이러스) 감염증 환자, 면역 억제 치료 중인 환자 등의 면역저하자와 얀센 백신 접종자는 예외적으로 기본접종 후 2개월 뒤부터 추가접종을 할 수 있다.

사전예약은 '코로나19 예방접종 사전예약누리집'을 통해 진행, 예약일로부터 2일 이후로 접종일을 선택 가능하다.

