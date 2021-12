"美 코로나19 누적 확진자 5000만명, 사망자 80만명 달해"

[아시아경제 김유리 기자] 미국의 코로나19 누적 확진자가 5000만명, 누적 사망자가 80만명에 이른 것으로 집계됐다.

12일(현지시간) 주요 외신은 미국의 코로나19 누적 확진자와 누적 사망자 추이를 이같이 전하면서 전체 사망자의 57%인 45만여명이 올들어 숨졌다고 말했다. 미국 전역에서 코로나19 백신 무료 접종이 시행됐으나 전염성이 강한 델타 변이가 확산하고 백신 거부 정서가 커지면서 오히려 작년보다 사망자 수가 늘어났다는 분석이다.

또 올해 1~11월 미국의 인구당 코로나19 사망자가 타국가보다 많다며 주요 7개국(G7) 중 최악의 수준이라고 전했다. 미국의 코로나19 사망률은 캐나다의 3배, 일본의 11배 이상이라는 설명이다. 미국의 인구당 코로나19 사망자 수는 경제협력개발기구(OECD) 38개 회원국 중 30위에 해당한다. 유럽연합(EU)과 비교하면 1.3배 수준이다.

미국 인구는 전 세계 4% 수준이나 전세계에서 보고된 코로나19 확진자의 19%, 사망자의 14%가 미국에서 나온 것으로 집계됐다. 미국의 코로나19 사망자 수가 세계에서 가장 많고, 브라질·인도 등이 뒤를 잇고 있다고 전했다.

외신은 미국의 코로나19 사망자가 60만명에서 70만명으로 증가하는 데 111일이 걸렸으나, 70만명에서 80만명이 되는 데는 73일이 걸리는데 그쳤다며 사망자 증가세는 더욱 가팔라질 것으로 봤다.

월스트리트저널(WSJ)은 지난달 25일 추수감사절 연휴 이후 확진자가 급증해 크리스마스 연휴를 앞두고 당국의 우려가 커지고 있다고 전했다. 국제 통계 사이트 아워월드인데이터에 따르면 12일 기준 최근 일주일간 하루 평균 신규 확진자는 11만9500여명이다. 이는 추수감사절 이전인 지난 10월25일을 기준으로 한 7만여명보다 증가한 수치다.

크리스마스 연휴를 앞둔 미국 보건당국은 올초와 같은 감염 급증 사태를 막기 위해 백신 접종과 마스크 착용 등 방역 수칙에 협조할 것을 촉구하고 있다. 지난 크리스마스 연휴 직후인 올 1월 초에는 코로나19로 인한 주간 사망자가 2만6000여명에 달했다.

