장성민 "국민의힘 광주선대위 공동위원장 임명 소식은 '오보'"

[아시아경제 나주석 기자] 장성민 전 의원은 13일 윤석열 국민의힘 대선후보 광주선거대책위원회에 이름을 올린 것은 '오보'라고 해명했다. 이미 선대위 바깥에서 뛰고 있다는 점도 확인했다.

13일 장 전 의원은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "제 이름이 광주선거대책위원회 공동총괄선거대책위원장의 명단에 오른 것은 오보임을 밝혀드린다"고 알렸다.

이번 대선은 어차피 윤석열 후보만이 대안입니다. 내년 대선은 정권교체가 대세이고, 정권교체는 윤석열 후보, 윤석열 후보는 정권교체라는 대선시계가 째깍째깍 돌고 있습니다. 정권교체를 위해 끝까지 최선을 다할 것입니다. 감사합니다

이어 "저는 이미 선대위 밖에서 정권교체를 위해 백의종군의 심정으로 이미 열심히 뛰고 있다"며 "더욱 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

장 전 의원은 "이번 대선은 어차피 윤석열 후보만이 대안"이라며 "정권교체를 위해 끝까지 최선을 다하겠다"고 언급했다.

앞서 국민의힘은 선대위 추가 인선안을 통해 장 전 의원이 박주선 전 국회부의장, 김동철 전 의원, 김경진 전 의원, 송기석 전 의원과 함께 광주 선대위 공동총괄선대위원장으로 임명됐다고 발표했었다.

