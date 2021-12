최윤호 삼성SDI 사장 "질적 성장 중요한 때…'진정한 1등' 이뤄내야"

취임 후 임직원들과 첫 소통 간담회…"준비된 회사 만이 성장기회 포착"

[아시아경제 이혜영 기자] 최윤호 신임 삼성SDI 대표이사 사장이 13일 직원들과 취임 후 첫 간담회를 열고 "경쟁이 치열하고 난이도가 계속 높아지는 배터리와 소재 산업에서는 질적인 성장이 무엇보다 중요하다"며 업계 최고를 향한 여정을 함께 시작하자고 제안했다.

삼성SDI에 따르면 최 사장은 이날 기흥사업장에서 임직원들과 함께하는 첫 소통 간담회를 열고 초격차 기술 경쟁력을 바탕으로 혁신을 거듭해야 한다는 일성을 내놨다.

최 사장은 "어떤 어려운 경영 환경에 처하더라도 성장의 기회는 열려있고, 준비된 회사만이 그 기회를 포착해 성장으로 연결한다"며 "진정한 1등을 향한 삼성SDI의 여정을 함께 시작하자"고 직원들에 당부했다.

이어 "진정한 1등은 초격차 기술 경쟁력과 최고의 품질을 기반으로 수익성 위주의 질적인 성장을 이루는 기업"이라며 "장기적인 기술개발 로드맵을 기반으로 차세대 배터리와 소재를 개발하고, 안전성을 확보한 혁신 공법으로 기술 초격차를 이뤄야 한다. 품질 경쟁력은 제조업의 기본이며, 회사의 미래를 책임지는 핵심 요소"라고 강조했다.

최 사장은 "진정한 1등이라는 장기적인 목표를 달성하기 위해서는 훌륭한 인재 확보와 인재양성 시스템 구축이 필요하고, 소통과 협업이 끊이지 않고 이뤄지는 조직문화 혁신도 중요하다"며 인재 확보와 조직문화 개선이 수반돼야 한다고 덧붙였다.

그는 "삼성SDI라는 이름 아래 진정한 1등을 함께 꿈꾸자. 나부터 실천하고, 옆의 동료를 믿고 소통하며, 우리가 꿈꾸는 미래를 현실로 만들어 나가자. 여러분들의 꿈을 향한 도전에 제가 앞장서겠다"며 "진정한 1등을 향한 삼성SDI의 힘찬 여정을 지금 시작하자"고 제안했다.

