가상화폐 거래소 또 해커 공격받아…900억원치 코인 도난

[아시아경제 권재희 기자] 글로벌 가상화폐 거래소 중 한 곳이 또 해커들의 공격을 받아 900억원이 넘는 코인을 도난당했다.

12일(현지시간) 경제 매체 벤징가 등에 따르면 해커들은 가상화폐 거래소 어센덱스(옛 비트맥스)를 공격했고 이더리움과 바이낸스스마트체인(BSC), 폴리곤 등 블록체인 플랫폼 기반의 코인을 털어간 것으로 파악됐다.

블록체인 보안·데이터 분석 회사 페크실드는 도난당한 가상화폐가 7770만 달러(약 917억원)에 달한다고 밝혔다.

이번 해킹 피해는 지난주 가상화폐 거래소 비트마트에서 1억9600만 달러(약 2310억원)어치 코인이 도난당한 데 이은 것이다.

어센덱스에 따르면 해커들은 고객의 가상화폐 지갑 '핫 월렛'을 공격 목표로 삼았다. '핫 월렛'은 코인 입출금과 송금이 가능한 온라인 지갑이다.

어센덱스는 추가 피해를 막기 위해 고객의 가상화폐를 오프라인 저장 장치인 '콜드 월렛'으로 옮기고 입출금을 중단했다며 도난당한 코인은 모두 변제하겠다고 밝혔다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr