BTS 진 '슈퍼참치' 가사에 日 네티즌 발끈...서경덕 "위기감 때문"

서경덕 "세계적인 지도 제작사 절반 이상이 '동해'와 '일본해' 병기"

[아시아경제 김서현 기자] 방탄소년단(BTS) 멤버 진의 자작곡 '슈퍼참치'에 등장하는 바다의 명칭을 두고 일부 일본 네티즌들이 '동해'가 아닌 '일본해'라며 지적하고 나선 것과 관련해, 서경덕 성신여대 교수가 "위기감의 표시"라고 비판했다.

서 교수는 13일 자신의 페이스북을 통해 "세계적인 그룹 방탄소년단(BTS) 진의 자작곡 '슈퍼참치'를 저격하는 목소리가 나오고 있다. 가사 중 한국과 일본 사이의 바다 명칭을 '일본해'가 아닌 '동해'라고 썼다는 이유"라며 "일본 네티즌들이 BTS의 세계적인 파급력과 과거보다 동해의 병기가 날로 증가하는 것에 대한 두려움을 나타낸 것"이라고 일침했다.

BTS 진은 지난 4일 자신의 생일을 기념해 자작곡 '슈퍼참치'를 공개했다. 일본 네티즌들의 주장은 노래에 나오는 가사 중 '내 물고기는 어디 갔나, 동해, 서해'에서 동해를 '일본해'로 표기해야 한다는 지적이다. 일본은 그동안 독도를 자국 영토라 주장하며 동해 역시 일본해라는 주장을 이어온 바 있다.

서 교수는 "세계적으로 영향력이 있는 지도 제작사에서 발행하는 지도의 경우, 절반 이상이 '동해'와 '일본해'를 병기하고 있다"며 "특히 지난해 11월 국제수로기구(IHO)는 디지털 해도에 '동해'나 '일본해'가 아닌 고유번호로 표기하기로 결정했다"고 설명했다.

이어 "일본 정부도 '위기감'을 느껴, 올해 10월 '동해'를 '일본해'라고 주장하는 동영상을 9개 언어로 만들어 국제 홍보전에 나섰다"며 "일본 네티즌들과 정부가 '동해' 병기에 대한 두려움과 위기감을 느끼는 이 때가 전 세계에 '동해'를 알릴 적기"라고 강조했다.

그러면서 "물론 우리 정부의 노력도 중요하지만, 무엇보다 우리 국민들의 지속적인 관심이 더 필요한 때"라며 "일본 정부에서 주장하는 '일본해' 영상에 반박하는 '동해' 영상을 곧 제작하여 전 세계에 널리 알려 보겠다"고 선언했다.

김서현 기자 ssn3592@asiae.co.kr