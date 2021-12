우리銀, '부린이도 투자하는 꼬마빌딩' 자산관리 세미나 개최

유튜브로 언택트 진행

[아시아경제 김진호 기자] 우리은행은 오는 15일 오후 5시 유튜브를 통해 언택트 자산관리 세미나 ‘우리 웰스 라이브’를 개최한다고 13일 밝혔다.

세미나 주제는 ‘부린이도 투자하는 꼬마빌딩 ? 상업용 부동산 투자 꿀팁과 전망’이다. 우리은행 부동산투자지원센터 조규성 전문가가 상업용 부동산 시장 전반을 알기 쉽게 설명하고 내년 투자전망도 함께 제시한다.

위드코로나 이후 경기회복에 대한 기대와 함께 변이 바이러스 확대 및 인플레이션으로 인한 우려가 혼재하는 상황에서 부동산 전문가와 함께 상업용 부동산의 최근 시장 동향과 투자시 핵심 고려사항까지 꼼꼼히 점검해 볼 계획이다.

참여를 희망하는 고객은 우리원뱅킹 혜택 및 이벤트에서 14일까지 사전 신청이 가능하다. 신청자에게는 유튜브 주소가 발송된다. 또한 고객이 세미나 시간에 맞춰 우리은행 유튜브 공식계정에 접속하면 바로 참여할 수 있다.

우리은행 관계자는 "새해에도 더 다양한 금융시장 이슈를 담은 온라인 세미나를 통해 고객의 만족도를 높여 나갈 것”이라고 밝혔다.

