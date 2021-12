대우조선, 잠수함 압력선체 피로설계 기술개발 성공

포스코·한국선급과 2년간 공동연구 수행 결실 맺어

[아시아경제 황윤주 기자] 대우조선해양이 포스코, 한국선급과 공동연구를 통해 잠수함 작전성능 강화에 필수적인 원천기술 개발에 성공했다.

대우조선해양은 거제 옥포조선소에서 대우조선해양 조선소장 박두선 부사장, 포스코 철강솔루션연구소장 주세돈 전무, 한급선급 연구본부장 김대헌 전무 등 관계자 30여명이 참석한 가운데 '잠수함 압력선체 피로설계 기술개발' 완료 보고회를 가졌다고 13일 밝혔다.

이번 잠수함 압력선체 피로설계 공동연구 개발은 대우조선해양 특수선사업본부 주관하에 대우조선해양 산업기술연구소, 포스코 철강솔루션연구소, 한국선급 친환경선박해양연구소가 참여했다.

잠수함 압력선체는 잠항 시 깊은 수심의 외부 압력을 견디며 승조원의 작전 수행 및 거주를 위한 안전 공간이다. 잠수함은 일반 전함과 달리 작전 중 잠항과 부상을 반복해야 한다. 이 같은 운항 조건은 선체에 수시로 변하는 압력을 받으면서 압력선체 용접부에 피로 균열이 발생할 수 있다. 압력선체에 발생한 작은 결함은 잠수함과 승조원의 생존을 좌우할 수 밖에 없어 피로설계 기술은 잠수함 성능 유지를 위한 가장 중요한 필수 기술이다.

지난 2019년 업무협약을 시작으로 2년간의 연구 끝에 ▲피로설계 선도 개발 ▲피로해석 절차 개발 ▲파괴역학 기반 평가 등 3개 대과제 및 10개 세부과제를 수행했다. 3사 전문인력의 시너지를 통한 잠수함 전용 특수강인 HY강재의 고유 특성을 고려한 피로설계 기준 개발 및 관통 균열 발생 메커니즘을 규명하는 등 잠수함 피로설계 원천기술을 확보하는 성과를 거뒀다.

대우조선해양은 잠수함 사업인 장보고-I,II,III 사업을 모두 수행한 국내 유일의 방산업체이며, 또한 2011년 해외 잠수함 수출을 통해 세계 5번째 잠수함 수출국으로서의 면모를 과시하기도 했다.

특히 최근 대우조선해양은 국내 기술로 독자 설계·건조한 3000t급 장보고-III 1번함 '도산안창호함'의 성공적인 인도 후 동남아와 중남미 등 해외 여러 국가에서 문의가 쇄도하고 있다. 향후 10년간 수십 척의 잠수함 발주가 기대되고 있어 이번 기술개발을 통해 대우조선해양이 해외 잠수함 수주 경쟁에서 우위를 점할 것으로 기대된다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr