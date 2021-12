윤석열측 "양평 토지 차명 의혹? 이미 해명된 사안"

[아시아경제 나주석 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보는 12일 아내 김건희씨와 장모 최은순씨가 차명으로 경기 양평 병산리 부동산 5개 필지를 차명 관리했다는 의혹에 대해 '선산'이라고 반박했다. 윤 후보 측은 이미 검찰총장 인사청문회에서 넘어갔던 사안이라고 설명했다.

이양수 국민의힘 중앙선대위 수석대변인은 이날 설명자료를 통해 "이재명 더불어민주당 대선후보 선대위가 윤석열 후보 처가의 ‘양평 토지 차명 보유’ 의혹을 제기하였으나, 전혀 사실이 아니다"며 "상응하는 조치를 검토하겠다"고 밝혔다.

이 대변인은 "(의혹이 제기된) 해당 토지는 최은순씨 시댁의 조상 묘와 납골당이 위치한 ‘선산’으로, 부동산 투자 목적이 전혀 아니다"라고 주장했다. 최씨 가족이 7500평 규모의 선산을 보유한 것인데 대부분 상속 받은 것이며, 최씨 친오빠 소유의 토지 100평 남짓의 토지 역시 선산 진입로로 "양평군에서 농사를 짓던 친오빠에게 매입을 부탁하였고, 오빠 돈으로 매입했다"고 설명했다. 마찬가지로 "지인도 창고를 지을 목적으로 인근 270평을 매입하였고 실제 창고를 지어 사용하였다"며 "차명재산이 아니다"라고 설명했다.

선산을 담보로 대출받는 과정에서 해당 370평까지 함께 담보로 대출된 것에 대해서도 "전체 부지의 5%에 불과한 370평 정도이고 당시 시가가 얼마되지 않았기 때문에 친인척과 지인에게 부탁하여 함께 담보로 제공한 것 뿐"이라고 설명했다.

아울러 해당 의혹은 검찰총장 인사청문회에서 제기됐지만 문제가 되지 않았다고 설명했다. 윤 후보가 결혼하기 전에 발생했던 사안인데다, 거래 경위 등으로 볼 때 차명재산으로 보기 어렵다는 것이다.

앞서 민주당 선거대책위원회 현안 대응 태스크포스(TF)는 해당 부지와 관련해 2008∼2010년 사촌 소유로 등록돼 있는 2개 필지에 대해 가등기를 설정했던 사실, 이후 최씨가 이들 땅을 담보로 총 25억6050만원을 대출받은 사실 등을 근거로 차명 관리 의혹을 제기했다. 김병기 TF단장은 "친인척과 동업자 명의로 부동산을 숨겨 관리하는 것은 최은순 일가 '패밀리 비즈니스'의 한 수법"이라며 "윤 후보가 부동산 실명법 위반 가능성을 인지하고 있었던 것 아닌지 의심된다"고 했다. 그러면서 "윤 후보는 장모와 부인을 설득해 다른 차명재산도 정리하고 수사기관에 자수하도록 해야 한다"고 했다.

