[아시아경제 박지환 기자] 12일 낮 12시31분(한국시간) 일본 고시가야 북북동쪽 25km 지역에서 규모 5.0의 지진이 발생했다고 기상청이 외국 관측 기관 등을 인용해 전했다.

진앙은 북위 36.10도, 동경 139.90도이다. 지진 발생 깊이는 50km다.

