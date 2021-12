삼성전자, '고객경험'에 미래 걸었다…'뉴삼성' 밑그림 완성(종합)

CE·IM 부문 통합한 세트 부문 명칭 'DX(Device eXperience)'로 변경

전사 시너지 극대화하고 소비자에 새로운 경험 창출…로봇 사업 조직도 격상

[아시아경제 이혜영 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 76,900 전일대비 1,300 등락률 -1.66% 거래량 9,155,219 전일가 78,200 2021.12.10 15:30 장마감 관련기사 삼성 '더 프레임' TV에 김홍도 '군선도' 담는다삼성전자, 세트부문→'DX'로 명칭 변경…'고객경험' 최우선 전략증시 흔든 '3대 악재' 전환 국면…FOMC 쏠린 투자 전략은? close 가 '고객경험(CX·Customer Experience)'에 방점을 둔 조직 개편을 단행했다. IT·모바일(IM) 사업부 명칭을 26년 만에 'MX(Mobile Experience)'로 바꾼 삼성전자는 소비자가전(CE)과 IT·모바일(IM) 부문을 통합한 세트(완성품) 부문 명칭을 'DX(Device eXperience)'로 변경하며 진용을 재정비했다. 이재용 부회장이 선포한 '뉴삼성' 구축에 한층 속도를 올리겠다는 것으로 풀이된다.

12일 삼성전자는 통합 세트사업 부문을 DX로 변경하고 이를 연말 조직 개편에 반영한다고 밝혔다. DX 부문은 VD(Visual Display), 생활가전, 의료기기, MX네트워크 등의 사업부로 구성돼 하부 조직에도 일부 변화를 줬다. 이로써 삼성전자의 사업 부문은 크게 완제품 DX와 반도체 부문인 디바이스솔루션(DS)으로 나뉘게 된다.

삼성전자측은 D(Device)는 세트부문 고유의 '업(業)'의 개념을, X(eXperience)는 차별화된 제품과 서비스를 통한 '고객 경험 중심'이라는 브랜드 방향성을 제시한 개념이라고 설명했다. TV·가전·스마트폰·통신장비 등 다양한 제품은 물론 고객 니즈를 반영한 서비스와 솔루션을 통해 소비자들이 최적화된 경험을 편하게 즐길 수 있도록 하겠다는 것이다.

DX 부문은 이번 연말 인사에서 승진한 한종희 부회장이 부문장을 맡아 단일 최고경영자(CEO) 체제로 운영된다. 통합 리더십 체제 출범을 계기로 조직 간 경계를 뛰어넘는 전사 차원의 시너지 창출과 차별화된 제품·서비스 기반을 구축한다는 전략도 담았다고 삼성전자측은 강조했다.

삼성전자는 이번 사업부문 명칭 변경을 통해 다양한 고객 경험을 중시하는 글로벌 업계 리더로서 시장 변화에 선제적으로 대응하고 동시에 소비자들의 새로운 경험 창출 노력을 지속해 나간다는 방침이다.

앞서 삼성전자는 정기 사장단 인사를 통해 DS·CE·IM 3개 부문을 DS와 통합 세트 2개 부문으로 개편했다. 지난 9일 정기 임원 인사에서는 고객경험 차별화 역량을 강화하고 시장 선도자로서 입지를 공고히 한다는 방침 아래 관련 분야 주요 보직장들을 승진 발탁했다. 이번 DX부문으로의 명칭 변경도 CX를 최우선으로 하는 전략을 바탕으로 전개된 것이다.

삼성전자는 또 이번 조직 개편에서 'CX·MDE(Multi Device Experience)센터'도 신설했다. 글로벌 공급망 위기에 대응해 경영지원실 내 '공급망 인사이트 TF'도 새로 꾸린 것으로 전해졌다.

삼성전자측은 이번 개편에 대해 "중장기 사업 구조와 미래지향성, 글로벌 리더십 강화 등을 반영한 것"이라고 설명했다.

로봇 사업 TF, 팀으로 격상…대형 M&A 가능성

삼성전자는 로봇 사업을 추진해오던 조직을 격상하고 삼성봇 양산에도 본격 힘을 실을 전망이다.

재계에 따르면 삼성전자는 최근 조직개편을 통해 '로봇사업화 태스크포스(TF)'를 '로봇사업팀'으로 격상했다. 올해 초 로봇 TF를 신설해 사업화 가능성을 타진해오던 삼성전자는 채 1년이 안된 시점에 로봇사업 관련 조직을 상설로 전환했다. 삼성전자가 미래 신사업 중 하나로 로봇을 선정, 본격 추진하겠다는 의미로 해석된다.

삼성은 그동안 세계 최대 전자·IT 전시회 CES에서 자체 연구 중인 로봇을 선보여왔다. 2019년 CES에서는 돌봄 로봇 '삼성봇 케어'를 공개했고, 올해 1월에는 집안일을 돕는 가정용 서비스 로봇 '삼성봇 핸디'를 선보였다.

이외에도 쇼핑몰·음식점 등에서 주문·결제·음식 서빙을 돕는 '삼성봇 서빙', 고객 응대 로봇 '삼성봇 가이드', 착용형(웨어러블) 보행 보조 로봇 '젬스'(GEMS) 등도 연구·개발 중이다.

재계는 삼성전자가 착용형 로봇을 비롯해 삼성봇 시리즈를 양산할 것으로 내다보고 있다.

앞서 이재용 부회장은 지난 8월 시스템 반도체와 바이오, 차세대 통신, 인공지능(AI)과 로봇 등에 향후 3년간 240조원을 신규 투자하겠다고 발표했다. 이에 따라 관련 분야의 인수합병(M&A)이 진행될 가능성도 한층 커졌다.

사장단 인사와 임원인사, 미래 성장산업에 방점을 둔 조직개편을 통해 '뉴삼성' 밑그림을 완성한 삼성전자는 이를 구체화한 청사진을 순차적으로 선보일 전망이다. 내년 1월 초 미국 라스베이거스에서 열리는 전자·IT 전시회 CES 2022가 분기점이 될 것으로 보인다. 한종희 부회장은 CES에서 '미래를 위한 동행'(Together for Tomorrow)을 주제로 한 기조연설을 통해 고객경험에 기반을 둔 삼성전자의 방향성을 공유하고, 각종 혁신 기술과 제품을 함께 소개할 방침이다.

이혜영 기자 hey@asiae.co.kr