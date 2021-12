광주북구, 동절기 주민 생활 안정 종합대책 추진

코로나19 확산 방지, 취약계층 보호 등 동절기 각종 재난 대비 종합대책 마련

[아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 광주시 북구는 겨울철 취약계층 보호 및 각종 사고에 대비하고자 내년 2월까지 동절기 주민 생활 안정 종합대책을 추진한다고 12일 밝혔다.

이번 종합대책은 4개 분야 17개 과제로 ▲코로나19 지역감염 확산 차단 ▲취약계층 지원·보호 ▲서민생활안정 ▲재난·안전관리 등이 포함됐다.

코로나19 지역감염 확산 차단을 위해 재난안전대책본부를 중심으로 사회적 거리두기 단계별 방역 수칙 준수 의무화 시설 1만 3천여 곳에 대한 이행실태를 점검하는 등 구민의 건강과 안전 지키기에 주력한다.

노인·장애인 일자리 사업 등을 통해 자립을 지원하고 난방지원, 사랑의 식당, 도시락·반찬 배달 등 맞춤형 지원으로 취약계층 보호를 강화한다.

물가 관리 특별대책 기간 지정, 가격표시제, 원산지 표시 점검 등 생활안정도 지원한다.

또 교통, 산불, 농축업시설 등 안전 분야에 대한 촘촘한 관리로 재난·재해를 사전에 대비한다.

문인 청장은 “코로나19로 힘든 시기를 보내는 가운데 구민 모두가 사고 없이 안전하고 따뜻한 겨울을 보낼 수 있기를 바란다”며

“앞으로도 주민 생활안정과 삶의 질 향상을 위해 구의 모든 행정력을 집중하겠다”고 말했다.

아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자 bong2910@asiae.co.kr

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr