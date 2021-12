더현대서울서 만나는 'LG 올레드 에보 오브제컬렉션'

'아트 오브제 디자인' 적용한 라이프스타일 팝업 운영

방문고객 대상 기념품·상품권 증정 이벤트 진행

[아시아경제 이혜영 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 126,000 전일대비 3,000 등락률 +2.44% 거래량 671,405 전일가 123,000 2021.12.10 15:30 장마감 관련기사 증시 흔든 '3대 악재' 전환 국면…FOMC 쏠린 투자 전략은? LG전자, 英 사치갤러리서 올레드 TV 미디어아트 전시'오브제컬렉션' 입은 LG 올레드 에보, 프리미엄 시장 공략 나선다 close 는 여의도 더현대서울에 팝업 전시장을 열고 LG 올레드 에보 오브제컬렉션의 '아트 오브제 디자인'을 앞세운 라이프스타일 공간을 선보인다고 12일 밝혔다.

이번 전시는 '집 안에 있는 나만의 갤러리'라는 주제로 베이지, 레드우드, 그린 등 3가지 컬러 제품으로 꾸며졌다. 전시 공간은 오는 24일까지 운영된다.

리빙숍 두오모앤코, 서울옥션의 예술품 판매 브랜드 프린트베이커리와 협업해 공간을 연출했으며, 갤러리에 머무는 듯한 느낌을 주도록 고급 가구와 국내 작가의 예술 작품도 배치했다.

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 126,000 전일대비 3,000 등락률 +2.44% 거래량 671,405 전일가 123,000 2021.12.10 15:30 장마감 관련기사 증시 흔든 '3대 악재' 전환 국면…FOMC 쏠린 투자 전략은? LG전자, 英 사치갤러리서 올레드 TV 미디어아트 전시'오브제컬렉션' 입은 LG 올레드 에보, 프리미엄 시장 공략 나선다 close 는 방문 고객들이 SNS에 인증사진과 해시태그를 올리면 선착순(日 50명) 기념품을 증정하는 이벤트도 진행한다. 참여한 모든 고객을 대상으로 추첨을 통해 백화점상품권 등도 증정한다.

LG 올레드 에보 오브제컬렉션은 65형(대각선 길이 약 163㎝) 올레드 에보에 TV 업계 최초로 '아트 오브제 디자인'을 적용했다. 벽걸이, 스탠드 등 기존의 정형화된 TV 설치 방식의 틀을 깬 디자인으로, 벽에 기대거나 밀착시키는 형태로 설치해 차별화된 공간을 연출 할 수 있다.

김선형 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 126,000 전일대비 3,000 등락률 +2.44% 거래량 671,405 전일가 123,000 2021.12.10 15:30 장마감 관련기사 증시 흔든 '3대 악재' 전환 국면…FOMC 쏠린 투자 전략은? LG전자, 英 사치갤러리서 올레드 TV 미디어아트 전시'오브제컬렉션' 입은 LG 올레드 에보, 프리미엄 시장 공략 나선다 close 한국HE마케팅담당은 "지금껏 볼 수 없었던 차별화된 공간 인테리어 디자인을 갖춘 신제품을 앞세워 프리미엄 고객 수요를 사로잡을 것"이라고 말했다.

이혜영 기자 hey@asiae.co.kr