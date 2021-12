바이든, 첫 심야 토크쇼서 "부스터샷 접종이 애국"

[아시아경제 조유진 기자] 조 바이든 미국 대통령이 취임 후 심야 토크쇼에 처음으로 출연해 부스터샷 접종을 독려하고 인플레이션이 곧 진정될 것이라고 말했다.

10일(현지시간) 폭스뉴스 등에 따르면 바이든 대통령은 이날 밤 지미 팰런이 진행하는 NBC 방송의 인기 토크쇼 '투나잇쇼'에 화상으로 출연해 "집권 첫 해에 많은 일이 있었다"며 "미국인들의 코로나19와 인플레이션에 대해 두려워하고 걱정하고 있다는 점을 이해하고 있다"며 이같이 말했다.

바이든 대통령은 "이들은 코로나19에 걸린 가족이 있는지 걱정하고 있고, 그들이 그에 대해 뭘 해야 할지 알지 못하는 등 불안해 한다"며 "진실이 뭔지, 더 나은 삶을 만들기 위해 내가 어떻게 노력할 지를 사람들이 정확히 알도록 솔직해지는 게 내가 할 일"이라고 말했다.

그러면서 "이 바이러스를 피하는 방법은 백신을 두 번 접종한 뒤 부스터샷(추가 접종)을 맞는 것"이라며 "이것은 엄청난 차이를 만든다"고 말했다. 이어 "접종은 애국하는 것이다. 농담이 아니다"라고 덧붙였다.

이어 바이든 대통령은 최저치인 40%대에 머무는 자신의 국정 지지율 여론조사 수치를 기억하고 있느냐는 질문에 "60%대 중반이었을 때 관심을 두다가 이제 40%대가 된 뒤로는 관심을 두고 있지 않다"고 농담 식으로 받아쳤다.

그는 자신의 낮은 지지율이 계속되는 대유행과 인플레이션에 대한 미국인들의 불안 때문이라면서 "그것은 가라앉을 것"이라고 자신했다.

그는 "경제가 지난 60년 그 어느 때보다 성장하고 있으며, 실업률은 4.2%로 낮고 더 낮아질 것"이라며 "내년에는 코로나19도 통제되고 인플레이션도 안정되면서 중산층 가정이 재정적으로 더 나은 위치에 있게 될 것을 희망한다"고 덧붙였다.

