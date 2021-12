尹 '강원 살리기' 강조…"중층 규제 없애고 개발사업"

속초 대포항에서 열린 '강원도 살리기 현장 간담회' 참석



[속초=아시아경제 금보령 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 강원도 표심을 잡기 위해 '강원경제특별자치구'를 재차 언급하며 규제 완화 등을 약속했다.

윤 후보는 11일 강원 속초 대포항에서 열린 '강원도 살리기 현장 간담회'에서 "중앙정부 규제를 다 철폐해 강원도에서 자율적으로 판단해 책임을 지고 개발사업을 하도록 만들겠다"며 이같이 밝혔다.

윤 후보는 "강원 대부분 지역은 군사, 환경 이런 걸로 중층 규제가 돼있어서 도에서도 강원도민들이 자율적으로 뭘 할 수 없다"며 "규제는 규제를 담당하는 사람 입장에서는 자기의 생명선이고, 자기의 존재 이유가 되는 것이나 규제를 받는 쪽에서 보면 죽음과 같은 것"이라고 얘기했다.

이어 그는 "경선 과정에서도 강원도를 현 정부가 해오던 평화자치도가 아니고 경제특별자치도로 하겠다고 했다"며 강원경제특별자치구를 다시 강조하고 나섰다.

윤 후보는 또 "강원도 규제를 풀고 첨단디지털산업을 유치해서 강원도가 이제 감자와 옥수수의 강워원도가 아니고 고급 관광과 첨단산업 중심지로 부상할 수 있도록 하겠다"고 목소리 높였다.

전날 강릉에 이어 강원도 일정 2일차를 맞이한 윤 후보는 속초에서도 시민들과 소통하는 모습을 보였다. 거리에 늘어선 윤 후보 지지자들은 '윤석열 후보 속초 방문을 환영합니다', '윤석열 후보 사랑합니다', '반드시 정권교체' 등이 적혀 있는 플래카드를 손에 들고 흔들었다.

윤 후보는 대포항 수산시장을 돌며 코로나19로 어려움을 겪고 있는 상인들도 격려했다. 한 가게 사장이 "꼭 대통령 돼 자영업자 살려달라"고 말하자 윤 후보는 고개를 끄덕이며 "감사하다"는 답변을 했다.

대포항 다리 위에서 윤 후보는 청년어부들이 준비한 이벤트가 보이자 양팔을 들어 고마움을 표시했다. 청년어부들은 '대한민국의 등대! 윤석열 후보의 속초 방문을 환영합니다. 윤석열을 사랑하는 청년어부들'이라고 적힌 현수막을 배에 붙여뒀다.

이날 속초 일정에 앞서 윤 후보는 강릉 오죽헌에 들러 율곡 이이와 신사임당 영정에 참배하기도 했다. 오후에는 춘천으로 이동해 강원도 선거대책위원회 발대식에 참석할 계획이다.

속초=금보령 기자 gold@asiae.co.kr