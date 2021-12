신규확진 6977명, 나흘째 7천명 안팎…사망자 역대 최다 80명

[아시아경제 구은모 기자] 단계적 일상회복 시행 이후 코로나19 유행이 확산하면서 11일 신규 확진자 수는 7000명에 육박했다. 사망자는 80명으로 코로나19 유행 이후 가장 많았고, 위중증 환자 수는 856명으로 두 번째로 큰 규모다.

중앙방역대책본부는 이날 0시 기준으로 신규 확진자가 6977명 늘어 누적 확진자 수가 51만583명이라고 밝혔다.

신규 확진자 수는 전날(7022명)보다 45명 적지만 지난 8일 이후 나흘째 7000명 안팎을 기록하고 있다. 이날 신규 확진자 수는 금요일 기준 첫 6000명대 기록이자 최다 수치다. 지난주 금요일 확진자(발표일 기준 토요일인 4일) 5352명과 비교하면 1625명이나 많다.

지난달 방역체계 전환으로 인해 방역수칙이 대폭 완화하고 사회적 활동이 늘면서 확진자 규모는 점차 커지고 있다. 특히 바이러스 확산에 유리한 겨울철이 본격화한데다, 전파력이 더 빠르다고 알려진 새 코로나19 변이 바이러스인 오미크론 변이까지 유입되면서 확산세가 더 가팔라질 가능성도 있다.

전날 사망자는 80명으로, 지난 2년간의 국내 코로나19 사태 뒤 가장 많은 수치다. 종전 최다 기록은 지난 4일의 70명이었는데, 일주일 만에 최다 기록이 바뀌었다. 이에 따라 국내 코로나19 누적 사망자 수는 4210명이 됐다. 평균 치명률은 0.82%다.

위중증 환자는 이날 856명으로, 전날(852명)보다 4명 늘면서 역대 두 번째 규모로 집계됐다. 위중증 환자 수는 지난 9일 857명으로 최다 수치를 기록했고, 나흘 연속 800명대에 머무르고 있다.

오미크론 변이 감염자도 12명 늘어 누적 75명이 됐다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr