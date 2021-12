1879골프 "아이언 세트 사면 GBT 무료"

1879골프가 유틸리티 아이언 풀세트 고객 감사 이벤트를 실시한다.

내년 2월28일까지 아이언 구매 시 벙커 러프 전용 클럽인 GBT를 무료로 받는다. 프로 5회 레슨과 1년 피팅 서비스도 무료다. 1879골프가 바로 한국여자프로골프협회(KLPGA), 한국프로골프협회(KPGA) 프로 72명이 주주로 참여하고 있는 국내 순수 브랜드다. 한국인의 체형에 맞는 클럽을 개발 유통하고 있다. 유틸리티 아이언은 국내 특허 3종 기술과 피팅 노하우가 결합된 골프채로 인기다.

영국왕립골프협회(R&A)의 공식 인증을 받아 투어 선수들도 사용할 수 있는 국제 공인 클럽이다. 누구나 가볍게 멀리 보낼 수 있어 거리가 나가지 않는 골퍼에게 적합하다. GBT는 웨지와 유틸리티의 장점을 결합한 신무기다. 벙커 탈출에 고민이 많은 골퍼들에겐 안성맞춤이다. 일반 웨지 대비 2배 이상 넓은 리딩 엣지를 가지고 있다. 힘이 약한 여성이나 시니어 골퍼에겐 희소식이다.