경기교육청, 혁신교육 1년성과 공유하는 학술대회 개최한다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도교육청이 11일 경기혁신교육 학술대회를 온라인으로 개최한다.

이번 학술대회는 '미래로 가는 길, 다시 또 혁신'을 주제로 올해 1년 동안 혁신대학원, 혁신지역전문가과정, 미래교원 리더십아카데미, 혁신교육지구 등에서 진행한 현장연구 결과를 공유하는 자리다.

학술대회 1부 행사는 초중고 혁신학교 졸업생 한지유(명지대 1학년)가 사회를 맡고, 누리호 엔진을 개발한 한국항공우주연구원 김진한 박사가 '누리호와 우주의 미래'를 주제로 강연해 교육가족에게 미래교육으로 향하는 새로운 도전의 의미를 전달한다.

2부는 경기혁신교육 핵심가치 '자치, 혁신, 미래, 협력' 영역으로 주제를 나눠 총 41개 연구결과를 발표한 후 토론과 질의응답 순으로 진행된다.

이번 학술대회는 유튜브를 통해 생중계된다.

김범진 경기교육청 학교정책과장은 "이번 학술대회는 경기혁신교육 정책이 투입, 운영, 결과로 이어지는 과정에서 쌓인 성과가 다시 성장 동력으로 작용할 수 있는 체제를 확대해 갈 것"이라면서 "혁신학교가 도내 학교의 57%로 확대된 만큼 학술대회를 통한 질적 심화가 미래교육으로 이어질 것"이라고 설명했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr