당정 "내년 가계대출 증가율, 전세·집단대출 영향 없도록 4~5%서 관리"

[아시아경제 오주연 기자]더불어민주당과 정부가 내년 가계대출 증가율을 4~5%대로 관리하고, 전세·집단대출 등 실수요대출은 중단되지 않도록 조치하겠다고 했다.

10일 박완주 민주당 정책위의장은 이날 국회 의원회관에서 열린 비공개 가계부채 당정협의 후 기자들과 만나 "차질없이 서민 대출을 관리하겠다"며 이같이 말했다.

박 정책위의장은 "올해 가계대출 증가율의 경우 전세대출을 포함해 대략 7% 초반대"라며 "내년 4~5%대로 관리한다고 할 때, 올해보다 대략 87조원 가량의 대출 총량이 늘어나게 된다"고 설명했다. 이어 "올해보다 총량 퍼센트는 줄지만, 모수가 커지기 때문에 양은 늘어나게 되는 셈"이라고 덧붙였다.

내년부터 시행될 총부채원리금상환비율(DSR) 2단계 규제는 계획대로 진행하되 서민 실수요자에 대해서는 다른 방식을 적용하는 것이냐는 질문에는 "그렇다"고 답했다.

소상공인 손실보상과 관련해서는 "인원 제한에 대해서 개정안을 냈기 때문에 그런 부분을 부처가 협의해 임시국회에서 논의를 시작할 것"이라면서 "정부도 입장 정리를 해 달라고 주문했다"고 말했다.

