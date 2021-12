삼성증권, 2022년 글로벌 주식 투자전략 세미나

[아시아경제 박지환 기자] 삼성증권은 '2022년 글로벌 주식 투자전략'을 주제로 18일 '언택트 컨퍼런스'를 개최한다고 10일 밝혔다.

이번 언택트 컨퍼런스는 2022년 글로벌 투자환경 및 전망과 국내외 유망 종목부터 테크, 미디어·엔터 등 투자자들의 관심이 집중된 섹테를 다룰 예정이다.

언택트 컨퍼런스는 12월18일 토요일 13시부터 15시 30분까지 2시간 30분동안 유튜브에서 실시간으로 진행된다.

이번 컨퍼런스는 리서치센터 유승민 글로벌투자전략팀장, 정명지 투자정보팀장, 장효선 글로벌주식팀장, Tech 담당 이종욱 애널리스트, 미디어·엔터 담당 최민하 애널리스트가 강사로 출연한다. 매 강의 종료 후 10분간 질의응답 시간을 가지며 애널리스트가 직접 참여자들의 궁금증을 해결할 예정이다.

삼성증권 언택트 컨퍼런스 사전 접수는 12월 8일부터 진행중이며, 삼성증권 홈페이지에서 신청할 수 있다. 사전 신청한 고객 선착순 1만9000명은 삼성증권 쮸토피아 이모티콘이 지급된다.

사전신청 고객 중 컨퍼런스 당일 설문조사에 참여한 고객 선착순 5000명에게는 커피 기프티콘을 제공할 예정이다. 사전신청을 하지 않았더라도 컨퍼런스 당일 설문에 참여하면 추첨을 통해 4000원 상당의 파리바게트 기프티콘이 5000명에게 제공된다.

실시간 컨퍼런스의 편집본은 각 주제별로 나눠 23일부터 삼성증권 유튜브 채널에 업로드 될 예정이다. 삼성증권 관계자는 "최근 국가별, 산업별 주가 흐름이 차별적으로 나타나고 있다"면서 "혼란스러운 증시 환경 속에서 이번 행사를 통해 향후 투자의 방향성을 잡으실 수 있을 것"이라고 말했다.

