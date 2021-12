전기안전공사, '2021 대한민국 전기안전대상' 개최…"국가 에너지 안전망을 넓힐 것"

은탑산업훈장에 김동준 한화에너지 센터장 등 유공자 정부 훈·포장 14점 수여

[아시아경제 주상돈 기자] 한국전기안전공사가 9일 서울 여의도 페어몬트 앰버서더 호텔에서 '2021 대한민국 전기안전대상' 행사를 열고 유공자를 포상했다.

올해로 24회째를 맞은 전기안전대상은 산업통상자원부가 주최하고 공사가 주관하는 에너지안전 분야 최대 행사 중 하나다. 전기재해 예방을 통해 국가 사회 발전에 기여한 유공자를 포상하며, 국민 안심사회를 향한 실천의지를 모으는 자리다.

이번 전기안전대상에서는 전기안전 산업육성과 안전관리에 힘써온 개인과 단체 유공자들에게 은탑산업훈장 등 정부포상 14점, 산업부 장관표창 및 상장 3점 등 총 20점이 수여됐다.

최고 훈격인 은탑산업훈장을 수상한 김동준 한화에너지 센터장은 에너지저장시스템(ESS)설비 안전성 강화를 위한 독자적 기술 솔루션 개발과 현장 적용에 따른 안정적인 운영성과로 신재생설비 보급 확대 및 관련 기술발전에 기여했다. 산업포장을 받은 김동환 한라전기안전관리 대표이사와 김은식 세움이엔씨 대표이사는 각각 전기안전관리 제도 정착, 산업인력의 안전관리능력 향상과 산업현장 안전 시공, 안전문화 정착에 이바지했다는 평가를 받았다.

박지현 전기안전공사 사장은 대회사를 통해 "신재생에너지 확산과 탄소중립의 거대한 물결이 우리 산업계에 새로운 도전의 과제를 안겨주고 있다"며 "전기안전관리법 시행과 더불어 전기안전 종합정보시스템과 ESS 안전성 평가센터 구축을 통해 국가 에너지 안전망을 넓혀 나갈 수 있도록 노력 하겠다"고 말했다.

한편 이날 행사에는 박기영 산업부 차관과 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 소속 이학영 위원장, 강훈식 의원, 임해종 한국가스안전공사 사장, 박남규 국립과학수사연구원 원장, 대한전기학회 김철환 회장 등 각계 인사와 전기업계 종사자, 유공자와 가족 등 90여명이 참석했다.

