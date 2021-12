BNK경남은행, 창원시에 8100만원 취약계층 겨울나기 물품 기탁

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 최홍영 BNK경남은행장이 10일 경남 창원시청을 방문해 허성무 시장에게 취약계층 월동준비를 위한 8100만원 상당의 연말 사랑나눔물품을 기탁했다.

물품은 김장김치 1600상자, 고급겨울이불 450채 등으로, 각 읍·면·동 행정복지센터를 통해 복지 사각지대 가구에 전달될 계획이다.

경남은행은 매년 겨울 김장과 이불, 설·추석 명절에는 상품권, 여름에는 선풍기 쿨박스, 생필품 꾸러미 등 성금과 물품을 지원하며 나눔 문화 활동을 벌이고 있다.

최 은행장은 "매년 경남은행 임직원들이 정성을 담아 직접 김장을 나눴는데, 작년에 이어 코로나19 확산을 방지를 위해 맛있게 완성된 김장을 나누게 됐다"며 "내년에는 코로나를 이겨내고 김장 행사를 크게 해 더 많은 이웃에게 나눌 수 있는 한 해가 되기를 염원한다"고 말했다.

허 시장은 "우리 지역 대표 은행으로 늘 넉넉한, 아낌없는 후원에 감사드린다"며 "지역의 대표 은행, 기업, 단체 시민들의 나눔으로 창원시민은 큰 힘을 얻고 있다"고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr