美 보건당국, 부스터샷 16~17세 청소년으로 확대..."오미크론 대항에 필요"(종합)

FDA 승인 직후 CDC도 승인발표...300만명 접종대상

바이오엔테크 CEO "모든 사람에게 부스터샷 제공돼야"

[아시아경제 이현우 기자] 미국 보건당국이 기존 18세 이상 성인들에게만 승인됐던 코로나19 백신 추가접종(부스터샷) 대상을 16세 이상 청소년까지 확대 적용한다고 밝혔다. 접종 후 8개월이 지난 접종완료자들의 면역효과가 급감하는 것이 확인되면서 오미크론 변이를 막기 위해 부스터샷 접종 속도를 높이려는 조치로 풀이된다.

9일(현지시간) CNBC에 따르면 미 식품의약국(FDA)은 이날 코로나19 백신의 부스터샷 접종 대상을 16~17세 청소년까지로 확대적용하는 안을 승인했다고 밝혔다. FDA의 발표 직후 미 질병통제예방센터(CDC)도 곧바로 승인을 발표하면서 백신접종을 완료한 지 6개월이 지난 미국 내 16~17세 청소년들은 부스터샷을 접종받을 수 있게 됐다.

뉴욕타임스(NYT)에 따르면 미 보건당국 집계에서 16~17세 청소년 중 접종 완료 후 6개월이 지난 부스터샷 대상자는 약 300만명 정도로 이들은 이달 중으로 부스터샷을 접종받을 것으로 예상된다. 미국에서 청소년 대상으로 접종 승인된 백신은 화이자 백신이 유일하기 때문에 이들은 모두 화이자 백신을 접종할 방침이다.

이번 부스터샷 확대 조치는 오미크론 변이가 화이자 백신 완료자의 면역효과를 약화시킬 가능성이 있다는 우려가 나오면서 긴급히 시행됐다. 화이자는 전날 성명을 통해 "2회차까지 접종을 완료한 접종완료자들의 혈액 샘플로 오미크론 변이에 대한 시험을 해본 결과, 형성되는 항체의 양이 기존 다른 변이들보다 크게 낮은 것으로 나타났다"며 "부스터샷을 맞으면 오미크론을 무력화할만큼의 항체가 형성될 것"이라고 강조했다.

화이자와 함께 백신을 개발한 바이오엔테크의 우구르 사힌 최고경영자(CEO)는 NYT와의 인터뷰에서 "현재 상황에서는 특히 오미크론 같은 변이가 새롭게 출현한 맥락을 놓고 볼 때, 모든 사람에게 부스터샷을 제공하는게 중요하다"며 "어린 청소년들은 그동안 백신 접종 후 성인에 비해 더 많은 항체가 형성되는 것으로 확인됐지만 오미크론 변이에 대해서도 그런지는 아직 확인되지 않았다"고 설명했다.

한편 미 보건당국은 지난달 19일부터 18세 이상 모든 성인을 상대로 부스터샷 접종을 확대 적용한 이후 부스터샷 접종 속도에 박차를 가하고 있다. 지금까지 미국 내 백신 접종완료자 약 2억명 중 25% 정도인 5000만명 가량이 부스터샷을 맞은 것으로 집계되고 있다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr