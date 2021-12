이준석, '대장동 뒷돈 의혹' 유한기 사망에 "설계자 1번 두고 주변만 탈탈 터니 이런 일"

'대장동 사업' 유한기 사망 소식

이준석, '옵티머스 의혹' 언급 "그때도 수사 시작되자 돌아가셨는데"

[아시아경제 박현주 기자] 이준석 국민의힘 대표는 대장동 개발 사업 관련 구속영장이 청구된 유한기 전 성남도시개발공사 개발사업본부장(현 포천도시공사 사장)이 숨진 채 발견된 사건을 두고 "설계자 1번 플레이어를 두고 주변만 탈탈 터니 이런 거 아니겠나"라고 비판했다.

이 대표는 10일 자신의 페이스북에 유 전 본부장의 사망 소식에 대한 기사를 공유하며 "고인의 명복을 빈다"고 말했다.

이 대표는 이어 "옵티머스 의혹 때도 모 대선주자의 최측근이 수사가 시작되자 돌아가신 안타까운 일이 있었는데 이번 대장동 의혹 때도 수사가 진행되면서 이런 안타까운 일이 발생한다"고 했다.

경찰 등에 따르면 유 전 본부장은 이날 오전 7시40분쯤 경기 고양시 일산서구의 한 아파트단지 화단에서 추락해 숨진 채 발견됐다. 앞서 유 전 본부장의 가족들은 이날 오전 4시10분쯤 그가 극단적 선택을 암시하는 글을 남기고 집을 나갔다고 실종 신고를 해 경찰이 수색 작업을 벌인 바 있다.

한편 유 전 본부장은 지난 2014년 8월 김만배 씨 등 대장동 개발 사업에 참여한 민간업자들로부터 2억원의 뒷돈을 챙긴 혐의를 받는다. 검찰은 9일 구속영장을 청구했고, 오는 14일 법원에서 영장실질심사를 받을 예정이었다.

