이연에프엔씨, 간편식 판매량 2배↑…올해 40여종 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 이연에프엔씨의 올해 한 해 간편식 판매량이 지난해보다 2배 증가한 것으로 나타났다.

10일 이연에프엔씨에 따르면 자사 온라인 쇼핑몰인 ‘한촌몰’에서 올해 판매된 간편식 제품은 지난해보다 약 130% 늘었다.

이연에프엔씨는 올해에만 약 40여종의 제품을 개발·출시해 간편식 사업을 확대했다. 한촌몰에서는 국탕류 간편식을 비롯 양념육 간편식 등 30여종의 제품을 판매하고 있으며, 상온부터 냉동제품까지 다양화했다.

여기에 홈플러스, CU, 킴스클럽 등과 협업한 제품까지 선보이며 이연에프엔씨의 브랜드를 적극 알렸다. 특히 홈플러스 전용 국탕류 간편식의 경우 소비자들의 긍정적인 반응 속에 20여종이 넘는 간편식 제품이 올해 출시되기도 했다.

이연에프엔씨 관계자는 “2019년 완공한 오송 스마트팩토리로 인해 대규모 육수 공급이 가능해지면서 간편식 사업을 점차 확대하고 있다”고 말했다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr