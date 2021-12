[아시아경제 임춘한 기자] AK플라자는 연말을 맞아 4번째 수제맥주 ‘너에게 붓는다’를 한정 판매한다고 10일 밝혔다.

이 상품은 조커 페일에일 타입의 맥주로 총 3000캔 한정으로 선보인다. 깨끗한 황금빛 컬러와 산뜻한 홉 향이 특징이며, 5.6도의 부담 없는 도수로 홈파티에 제격이다. AK플라자 수원점, 분당점, 평택점의 식품관과 별도 행사장에서 판매된다.

AK플라자 관계자는 “올해 선보이는 너에게 붓는다는 깔끔한 바디감에 홉의 풍미가 어우러진 것이 특징”이라며 “부담 없는 도수로 친구, 가족들과 연말에 함께 즐기기 좋은 맥주”라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr