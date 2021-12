경기소방본부, 내년 1월까지 지하층 화재진압훈련 실시

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도 소방재난본부가 이달부터 내년 1월까지 두 달간 지하층 화재진압훈련을 실시한다.

경기소방본부는 지난 8월 충청남도 천안의 한 아파트 지하주차장 화재로 큰 피해가 발생함에 따라 이례적으로 지하층 화재진압훈련을 실시하기로 했다고 10일 밝혔다.

이번 훈련은 차량 및 인력관리 등 자원관리와 함께 열화상카메라 등 장비를 활용한 화재진압, 실제 구조대상자 고립상황을 가정한 긴급구조팀(RIT) 운영 등 기본 및 전술훈련을 통합해 진행된다. 특히 스마트 인명구조기를 활용해 지하층 진입대원의 현장탈출 등 지휘명령 테스트도 함께 실시된다.

권용성 경기소방본부 재난대응과장은 "지하층 화재는 좁은 공간에 연기량이 많아 발화점과 방향감을 찾기 어려운데다 소방 활동에 많은 장애가 있어 대형 화재로 번지기 쉽다"면서 "실제 건물을 활용한 실전과 같은 훈련을 통해 현장 대응능력을 키우는데 이번 훈련의 목표를 두고 있다"고 전했다.

한편 2018년부터 2020년까지 경기도에서 1073건의 지하층 화재가 발생해 57명이 목숨을 잃고 114명이 부상을 입었다. 재산피해는 941억5000여만 원으로 집계됐다.

